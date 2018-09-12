Белинвестбанк и ЕБРР планируют продолжить работу по трансформации госсектора

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Беливестбанк" и Европейский банк реконструкции и развития планируют продолжить работу по трансформации госсектора. Соответствующая договоренность достигнута на встрече руководства белорусского банка с делегацией Совета директоров ЕБРР, сообщили БЕЛТА в Белинвестбанке.

Во время встречи

На переговорах обсуждались вопросы сотрудничества по реализации ряда совместных программ. Среди них - пилотный проект по реорганизации деятельности ОАО "Гомельхлебпром", совместная работа по которому позволила улучшить качество управления госкомпанией, повысить ее платежеспособность. "Это новое направление работы для отечественной банковской системы по трансформации госсектора, - отметили в банке. - На встрече было отмечено, что дальше этот опыт будет тиражироваться и распространяться по предприятиям, в том числе не клиентам банка".

Директор ЕБРР от Нидерландов, Монголии, Македонии, Арменнии и Китая Франс Викерс

Стороны также рассмотрели реализацию программы по повышению эффективности деятельности Белинвестбанка, обсудили вопросы, которые касались как глобальных процессов экономики и развития банковского сектора Беларуси, так и позиционирования себя банками в долгосрочной перспективе в свете мировой цифрофизации. Одной из главных тем стал процесс трансформации, который прошел Белинвестбанк на протяжении последних лет.

Как отметил председатель правления ОАО "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, изменения, произошедшие с банком за время трансформации, финансовый результат, которого удалось достичь, свидетельствуют не только о слаженной работе команды банка. Это результат плодотворного сотрудничества независимых консультантов, а также специалистов Европейского банка реконструкции и развития. "Благодаря слаженной трехсторонней работе Белинвестбанк смог преобразоваться в современный кредитно-финансовый институт с уникальной системой корпоративного управления и стратегического планирования, передовыми подходами видения бизнеса и современной ИТ-системой, командой профессионалов, нацеленной на эффективный результат", - добавил он.

Это первый визит Совета директоров ЕБРР в Беларусь после принятия новой страновой стратегии Европейского банка в 2016 году. Во время четырехдневного пребывания в Беларуси наряду с запланированными встречами с представителями органов госуправления члены делегации ознакомятся c проектами, финансируемыми ЕБРР. Посещение Белинвестбанка, который является ведущим предприватизационным проектом, где ЕБРР играет важную роль, состоялось в первый день визита.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших системообразующих банков Республики Беларусь. По объему активов и ресурсной (клиентской) базы входит в шестерку лидеров. Начиная с 2015 года в банке реализуется Программа институционального развития, направленная на повышение его эффективности и коммерциализацию. Данная программа осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

ЕБРР - международный банк, который способствует развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. 67 стран, а также ЕС и ЕИБ являются акционерами Банка. Инвестиции ЕБРР направляются на создание конкурентоспособных экономик в своих регионах, в том числе имеющих хорошее управление, экологически ориентированных, устойчивых и многоотраслевых. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов в различных отраслях экономики страны.-0-

Фото Рамиля Насибулина