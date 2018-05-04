Белинвестбанк получил награду от Commerzbank AG за сотрудничество в торговом финансировании

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белинвестбанк" получило награду от Commerzbank AG за сотрудничество в сфере документарных операций и финансировании международной торговли в 2017 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского банка.

Глава представительства Commerzbank AG в Беларуси Ховсеп Восканян отметил, что эта награда означает высокую оценку работы Белинвестбанка в сфере торгового финансирования и благодарность за многолетнее доверительное сотрудничество. Основанием для вручения награды является большое количество и высокое качество совместно проведенных транзакций.

Заместитель председателя правления Белинвестбанка Андрей Сокирко подчеркнул, что банк нацелен на дальнейшее совершенствование и продвижение передовых инструментов внешней торговли для белорусских компаний, намерен и в дальнейшем подтверждать свои позиции активного игрока и одного из лидеров на рынке.

"Итоги работы Белинвестбанка в 2017 году показали, что продукты торгового финансирования (документарные аккредитивы, банковские гарантии, финансирование отсроченного платежа, прямое финансирование внешнеторговых контрактов клиентов) имели повышенный спрос со стороны клиентов, которые осуществляют регулярные импортные закупки товаров, сырья и материалов, создают новые производственные мощности, проводят модернизацию производств", - рассказали в пресс-службе.

Белинвестбанк ранее уже становился обладателем наград от Commerzbank AG. Кроме того, белорусский банк ежегодно получает награды от крупнейших зарубежных финансовых институтов за качественную обработку платежных поручений в долларах США и евро.

Commerzbank AG - международный коммерческий банк, основанный в 1870 году в Германии, с филиалами и офисами в почти 50 странах. Банк финансирует около 30% внешней торговли Германии и обслуживает более 18 млн клиентов из частного и малого бизнеса, а также более 60 тыс. корпоративных клиентов, транснациональных корпораций, поставщиков финансовых услуг и институциональных клиентов.

ОАО "Белинвестбанк" имеет обширную региональную сеть и является одним из крупнейших эмитентов банковских платежных карточек страны. С 2015 года в банке реализуется программа институционального развития, направленная на повышение его эффективности и коммерциализацию. Она осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.-0-