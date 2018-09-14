14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белинвестбанк привлечет синдицированный кредит в 50 млн евро, сообщил сегодня на пресс-конференции глава представительства ЕБРР Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Скоро обнародуем информацию о потенциальной сделке о привлечении совместно с нами нового синдицированного кредита для Белинвестбанка. Речь идет о 50 млн евро", - сказал Александр Пивоварский.

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