Белинвестбанк привлек синдицированный кредит на 20 млн евро

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белинвестбанк" привлекло синдицированный кредит (предоставляется синдикатом кредиторов) сроком на один год в размере 20 млн евро. Организатором, кредитным управляющим и банком-участником выступил Евразийский банк развития (ЕАБР), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белинвестбанка.
Соответствующий договор подписан сегодня. В качестве банков-участников в кредитовании также выступили АО АКБ "НОВИКОМБАНК" и публичное акционерное общество "Транскапиталбанк" (Российская Федерация). Благодаря синдицированному кредиту на белорусский рынок вышел еще один игрок - АО Altyn Bank (дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited), Казахстан.
Средства кредита предоставляются на финансирование торговых контрактов клиентов Белинвестбанка, связанных с поставками товаров, оборудования и услуг из России в Беларусь, то есть между государствами - участникам ЕАБР.
По словам председателя правления ОАО "Белинвестбанк" Андрея Бриштелева, сделан очередной шаг в диверсификации ресурсной базы банка. Развитие сотрудничества с международными финансовыми институтами открывает новые пути привлечения дополнительных ресурсов в экономику страны, в том числе для развития малого и среднего бизнеса.-0-
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