Белинвестбанк в 2018 году в три раза увеличит финансирование стартап-компаний и других субъектов МСП

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белинвестбанк" в 2018 году в три раза увеличит финансирование стартап-компаний и других субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"В 2018 году Белинвестбанк за счет средств Банка развития направит на поддержку стартап-компаний и других субъектов малого и среднего бизнеса Br31 млн. Соответствующее решение обусловлено ростом спроса на кредитные ресурсы предприятий МСП. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом лимит финансирования данного сегмента будет увеличен практически в три раза", - подчеркнули в банке.

В пресс-службе напомнили, что работа Белинвестбанка совместно с Банком развития по расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам началась в 2014 году. На сегодняшний день в структуре баланса банка удельный вес поддержки МСП составляет около 11%.

Финансовая поддержка как в белорусских рублях, так и в иностранной валюте оказывается предприятиям торговли и услуг, производственной сферы, сельского хозяйства. Кредитные ресурсы в рамках соглашения с Банком развития предоставляются также предприятиям-экспортерам. Особое внимание уделяется финансированию стартап-компаний - как наиболее гибкому и быстро развивающемуся сегменту.

При поддержке малого и среднего бизнеса при финансировании инноваций возможно выделение средств на приобретение патентов, лицензий, товарных знаков и других нематериальных активов, также предусматривается финансирование затрат на приобретение франшизы.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших финансово-кредитных институтов Беларуси. На протяжении многих лет Белинвестбанк по объему активов, кредитных, расчетных операций и средств клиентов сохраняет присутствие в шестерке крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей (около 130 подразделений) и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны. Начиная с 2015 года в банке реализуется программа по повышению эффективности его деятельности и коммерциализации. Данная программа осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.-0-