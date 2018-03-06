Белинвестбанк выделит до конца года $50 млн кредитных ресурсов для женщин-предпринимателей

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Белинвестбанк" планирует выделить до конца 2018 года $50 млн кредитных ресурсов для женщин-предпринимателей. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя правления банка Сергей Лунегов перед началом бизнес-встречи по развитию и поддержке женского предпринимательства "УспешнаЯ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем на все программы, которые у нас есть для женщин-предпринимателей, выделить $50 млн до конца года. Это больше, чем в прошлом году. Мы видим положительную динамику и большую активность наших женщин-предпринимателей", - отметил зампред правления.

Сергей Лунегов уточнил, что в следующем году планируется увеличить объем выделяемых средств. "На следующий год сумма планируется больше. Мы рассчитываем, что экономика будет развиваться такими же или большими темпами, и активность наших женщин будет увеличиваться. Сейчас женский бизнес - это, в основном, малые предприятия. Надеемся, с нашей поддержкой эти предприятия вырастут из малых в средние и крупные", - пояснил он.

При этом зампред правления банка констатировал, что чаще всего за ресурсами обращаются женщины, представляющие сферу услуг. "Речь идет о салонах красоты, парикмахерских, стоматологических кабинетах. Есть примеры успешных проектов в сфере переработки", - рассказал он.

Представитель Белинвестбанка напомнил, что уже два года банк активно сотрудничает с ЕБРР по вопросам развития женского предпринимательства в Беларуси. В марте 2017 года стартовала акция "УспешнаЯ", во время реализации которой состоялся ряд бизнес-встреч не только в Минске, но и в областных центрах страны. "Экспертная поддержка опытных финансистов и бизнес-тренеров - с одной стороны, финансовые возможности программы - с другой, позволили белорусским женщинам-предпринимателям создать и развить свой бизнес. Кроме того, участницы программы получили возможность познакомиться с уникальным европейским опытом ведения бизнеса и "прокачать" свои проекты. В программе приняли участие около 250 женщин-предпринимателей. В результате в пяти регионах Беларуси для развития собственного дела за услугами банка уже обратилось более половины участниц проекта", - подчеркнул Сергей Лунегов.

ОАО "Белинвестбанк" - один из крупнейших финансово-кредитных институтов Беларуси. На протяжении многих лет Белинвестбанк по объему активов, кредитных, расчетных операций и средств клиентов сохраняет присутствие в шестерке крупнейших банков страны, имеет одну из самых обширных региональных сетей (около 130 подразделений) и является одним из крупнейших эмитентов на рынке банковских платежных карточек страны. С 2015 года в банке реализуется программа по повышению эффективности его деятельности и коммерциализации. Данная программа осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.-0-