"Белкоммунмаш" изучает возможность производства электробусов в Египте

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможности поставки и совместного производства электробусов ОАО "Белкоммунмаш" обсуждены во время визита делегации предприятия под руководством генерального директора Владимира Короля в Египет. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Египте.
Представители "Белкоммунмаша" встретились с руководством Министерства торговли и промышленности, Национальной организации военной промышленности Египта, Александрийского агентства общественного транспорта, Каирского транспортного агентства.
Во время переговоров была презентована белорусская пассажирская техника, обсуждены возможности поставки и совместного производства электробусов и трамваев в Египте для модернизации систем общественного транспорта. Достигнуты договоренности о направлении белорусским предприятием конкретных технических и коммерческих предложений организациям с учетом потребностей египетской стороны.-0-
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