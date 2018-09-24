24 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" планирует создать в Индии сборочное производство электробусов. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Владимир Король, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Король отметил, что предприятие планирует поставить в Индию презентационную партию электробусов - не менее 40 единиц. "Важно завести первые экземпляры и показать их работу. Остается ряд проблем, связанных с поставкой, там очень большие пошлины. С учетом перспектив создания совместного предприятия будем осуждать этот вопрос. Уже есть понимание, с кем мы можем работать и где собирать", - сказал он. Потребность Индии в электроавтобусах составляет около 1 тыс. единиц. Ожидается, что СП будет поставлять технику и в страны Африки.

Отвечая на вопрос о сервисном обслуживании поставляемой техники, гендиректор предприятия сказал: "В Индии уже посмотрели производственные площади, на которых можно осуществлять и сборку, и сервисное обслуживание".

Владимир Король совместно с руководством индийской компании-партнера Axis mobility сегодня принимает участие в белорусско-индийском бизнес-форуме. Всего в форуме участвуют представители свыше 50 белорусских предприятий и 18 компаний - членов Конфедерации индийской промышленности. Компании имеют возможность установить деловые контакты, обсудить вопросы экспорта продукции и услуг. Мероприятие проводят Белорусская торгово-промышленная палата совместно с Конфедерацией индийской промышленности.-0-