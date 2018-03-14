14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" прорабатывает вопрос поставок электробусов в Тбилиси и Батуми, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Мингорисполкома Александр Крепак, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"Во время Дней Минска в Тбилиси планируется подписать договор о намерениях между "Белкоммунмашем" и транспортным предприятием Тбилиси о поставках электробусов в грузинскую столицу и Батуми. Будет определен алгоритм совместных действий в данном направлении, и белорусская продукция появится на транспортном рынке Грузии", - рассказал Александр Крепак.

По его словам, пока речь идет об опытной эксплуатации инновационного транспорта. Нужно понаблюдать, как себя зарекомендует техника в условиях непростого рельефа городов, оценить дальнейшие шаги по развитию инфраструктуры. "Технические вопросы будут обсуждаться во время предстоящего визита", - отметил Александр Крепак.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" является ведущим производителем наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. Предприятие выпускает троллейбусы, трамвайные вагоны и электробусы, входит в число резидентов СЭЗ "Минск".

Электробусы благодаря отсутствию выброса вредных веществ, низкому уровню шума и использованию чистых источников энергии считаются зеленым транспортом ХХI века. Для их зарядки не требуется подключение к линиям электропередач. Предпосылки к внедрению инновационных разработок в общественный транспорт существовали давно: это повышенная загазованность воздуха, частые заторы и пробки на дорогах, невозможность объезда препятствия на маршруте следования общественного транспорта. Европейские страны давно пришли к мнению, что электробус - одно из направлений дальнейшего развития городского пассажирского транспорта.-0-