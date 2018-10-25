"Белкоммунмаш" в 2019 году поставит в Украину троллейбусы на 5,5 млн евро

25 октября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" в 2019 году поставит в Украину 29 троллейбусов на общую сумму 5,5 млн евро. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении внешнеэкономической деятельности предприятия.

"Заключен контракт на поставку в украинский город Ивано-Франковск 29 двенадцатиметровых троллейбусов модели 321 на сумму 5,5 млн евро. Отгрузки планируются в марте-апреле 2019 года, - рассказали в управлении. - В настоящее время специалисты занимаются конструкторскими работами для небольшого изменения подвижного состава под требования заказчика. Производственные процессы начнутся не раньше начала 2019 года".

Украинская сторона закупит троллейбусы за кредитные средства ЕБРР по программе обновления парка городского пассажирского электрического транспорта. "Многие города в Украине будут закупать подвижной состав по этой программе", - отметили в "Белкоммунмаше". Ранее предприятие поставило в Одессу 47 троллейбусов модели 321.

В 2017 году в Луцке было зарегистрировано совместное украинско-белорусское предприятие ООО "БКМ-Украина". Доля "Белкоммунмаша" в его уставном капитале составляет 24,99%. На этом предприятии в нынешнем году было собрано и отгружено в город Днепр 11 троллейбусов модели 321.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости.-0-