16 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. "Белкоммунмаш" выиграл тендер на поставку в Душанбе троллейбусов с автономным ходом. Об этом журналистам рассказал генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" Владимир Король, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера состоялись торги. Мы выиграли тендер на поставку четырех троллейбусов с автономным ходом. Выиграли по ценовому и техническому показателям", - сказал гендиректор.

Вместе с тем Владимир Король уточнил, что теперь в течение трех месяцев должен быть утвержден протокол, который окончательно подтвердит победу белорусского предприятия в проведенном тендере. "Вчера мы обсуждали эти результаты. И они (таджикская сторона. - Прим. БЕЛТА), как мы понимаем, настроены рассмотреть быстрее", - отметил он.

Что касается возможности поставок электробусов, о чем шла речь во время посещения главами государств Национальной выставки Беларуси, то этот вопрос в перспективе также может быть рассмотрен. "Троллейбус с автономным ходом - это гибрид, который позволит видеть, как поведет себя этот транспорт, а по результатам будет рассматриваться возможность применения электробусов в системе транспорта Душанбе, - пояснил гендиректор. - Если все будет нормально, то возможны проведение конкурса и дополнительная поставка до 50 подобных троллейбусов с автономным ходом. А электробусы - это перспектива. Они хотят изучить вопрос с учетом погодных условий и рельефа Душанбе".

Как ранее сообщалось со ссылкой на посла Беларуси в Таджикистане Олега Иванова, тендер проводился при участии банка ЕБРР, который в этом регионе финансирует экологические проекты.

Эмомали Рахмон отметил, что если техника хорошо покажет себя в эксплуатации, то последуют и новые заказы. По информации Олега Иванова, ЕБРР может предоставить финансирование под весь проект по переводу городского транспорта Душанбе на экологически чистую технику.-0-