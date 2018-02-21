Белкоопсоюз планирует в пять раз увеличить переработку сырья для меховых изделий

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белкоопвнешторг Белкоопсоюза" планирует в пять раз увеличить переработку сырья для производства меховых изделий. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

Предприятие Белкоопсоюза организовало полный цикл производства изделий из натурального меха - от выращивания пушных зверей до пошива и реализации изделий. В Беларуси работают шесть звероводческих хозяйств, которые поставляют материал для этого производства и на экспорт. Цех выпускает около 1 тыс. меховых изделий в год, организована сеть фирменных магазинов "Королевство меха".

"Производим 500 тыс. шкурок в год, в том числе 50 тыс. штук проходит через наше производство, 450 тыс. продаем на экспорт. За границей из них шьют изделия и привозят их к нам. Это неправильно, сейчас работаем над бизнес-проектом, который будем предлагать для включения в республиканскую инновационную программу. Планируем 250 тыс. шкурок пропускать через наше производство, эту глобальную задачу надо выполнить. Более 50% готовых изделий предполагается поставлять на экспорт", - рассказал Валерий Иванов.

Реализация инновационного проекта, по его словам, позволит сосредоточить в Беларуси законченный цикл производства готовых изделий из пушнины.

Белкоопвнешторг Белкоопсоюза с апреля 2014 года является основным оптовым предприятием Белорусского республиканского союза потребительских обществ. Деятельность компании направлена на экспорт-импорт товаров белорусских и зарубежных производителей, оптовую и розничную торговлю, грузоперевозки, общественное питание, а также производство и реализацию изделий из натурального меха.-0-