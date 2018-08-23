Белкоопсоюз планирует заготовить не менее 100 тыс. т яблок

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белкоопсоюз намерен заготовить в этом году не менее 100 тыс. т яблок. О процессе сбора урожая в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Александр Скрундевский, сообщает БЕЛТА.

Пока продолжают заключаться договоры с перерабатывающими предприятиями разных форм собственности, торговыми сетями, увеличивается количество стационарных и передвижных приемных пунктов по сбору плодов от населения.

"Сегодня на заготовку яблок только собственного транспорта ежедневно выходит около 600 единиц. Работает более 750 стационарных заготовительных пунктов. Еще примерно 5 тыс. наших магазинов, которые находятся на селе, вовлечены в процесс заготовки", - рассказал Александр Скрундевский.

По его словам, в помощь 950 штатным заготовителям потребкооперации дополнительно привлечена 1 тыс. сезонных работников.-0-