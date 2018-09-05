Белкоопсоюз заготовил черники в 7 раз больше прошлогоднего

5 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Белкоопсоюз в текущем году закупил у населения в 7 раз больше черники, чем в 2017 году, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления заготовок республиканского союза потребительских обществ Юрий Соколовский, передает корреспондент БЕЛТА.
Заготовлено 1,8 тыс. т ягоды. В настоящее время организована закупка клюквы и грибов.
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