"Беллегпром", "Белфа" и итальянская компания F.lli Campagnolо подписали соглашение о сотрудничестве

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром", ОАО "Белфа" (г. Жлобин) и итальянская компания F.lli Campagnolо подписали соглашение о сотрудничестве. Соответствующая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.
"Подписано соглашение о намерениях по взаимному сотрудничеству между Белорусским государственным концерном по производству и реализации товаров легкой промышленности, ОАО "Белфа" (г. Жлобин) и F.lli Campagnolо S.p.A. (Италия), - рассказали в концерне.
Как сообщили в "Беллегпроме", делегация итальянской компании F.lli Campagnolо S.p.A. во главе с председателем совета директоров Джорджо Кампаньоло находится в Беларуси 23-27 июля. Во время визита в концерне под руководством председателя "Беллегпрома" Николая Ефимчика состоялась встреча по вопросам сотрудничества Беларуси и Италии в области легкой промышленности. Представители компании F.lli Campagnolо также посетили и провели переговоры с ОАО "Белфа".-0-
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