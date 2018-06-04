"Беллегпром" планирует инвестировать в развитие производств около Br74 млн

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около Br74 млн планирует инвестировать концерн "Беллегпром" в 2018 году в развитие производств, сообщил сегодня журналистам председатель концерна Николай Ефимчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о планах на текущий год по инвестированию в развитие производств, Николай Ефимчик сказал: "В общем надеемся освоить около Br74 млн. Эта цифра может быть и значительно выше, потому что при проведении процедур закупок и открытом финансировании не исключено, что, форсируя темпы, мы сможем привлечь больше средств. Есть такие значимые проекты, которые должны быть реализованы в два-три года".

В числе таких проектов производство "Моготекс" новых видов тканей, в том числе не пропускающих дневной свет. "Витебские ковры" разрабатывают собственную установку для производства ковровой основы. "Полесье" планирует проекты по выпуску новых видов пряж, бесшовной трикотажной одежды. "Продолжится работа по "Камволю", стоит задача увеличить на 1 млн пог.м объем выпуска тканей, в том числе абсолютно новых", - добавил председатель концерна.

В состав концерна "Беллегпром" входит 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Промышленные предприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Также в состав входят 16 прочих организаций и предприятий торговли.-0-