6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" прорабатывает вопрос создания холдинга на базе "Белвеста", сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Есть идея о создании унитарного холдинга "Белвест" для увеличения объема производства обуви. Такая идея положена на бумагу и сейчас прорабатывается", - отметил Вячеслав Мирусин.
По его словам, сегодня "Белвест" является достаточно крупным предприятием и активно развивается. "В настоящий момент на производственной площадке в Витебске возможности дальнейшего наращивания производства исчерпаны. Если идея будет поддержана, то будет создано новое производство, поставлено оборудование и набраны люди", - пояснил он.
Окончательного решения о создании холдинга пока нет. В случае принятия положительного решения для реализации проекта могут привлекаться средства банков и инвесторов, добавил Вячеслав Мирусин.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN