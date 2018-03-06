6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" прорабатывает вопрос создания холдинга на базе "Белвеста", сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть идея о создании унитарного холдинга "Белвест" для увеличения объема производства обуви. Такая идея положена на бумагу и сейчас прорабатывается", - отметил Вячеслав Мирусин.

По его словам, сегодня "Белвест" является достаточно крупным предприятием и активно развивается. "В настоящий момент на производственной площадке в Витебске возможности дальнейшего наращивания производства исчерпаны. Если идея будет поддержана, то будет создано новое производство, поставлено оборудование и набраны люди", - пояснил он.

Окончательного решения о создании холдинга пока нет. В случае принятия положительного решения для реализации проекта могут привлекаться средства банков и инвесторов, добавил Вячеслав Мирусин.-0-

"Беллегпром" прорабатывает возможность создания единой оптовой товаропроводящей сети "Производство без продаж не бывает. Идет работа по созданию единой оптовой товаропроводящей сети на базе областных оптовых баз, которые расположены в каждой области и Минске", - отметил Вячеслав Мирусин.