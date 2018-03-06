6 марта, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. "Беллегпром" прорабатывает возможность создания единой оптовой товаропроводящей сети. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель председателя концерна Вячеслав Мирусин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Производство без продаж не бывает. Идет работа по созданию единой оптовой товаропроводящей сети на базе областных оптовых баз, которые расположены в каждой области и Минске", - отметил Вячеслав Мирусин.

По его словам, в 2018 году модернизация предприятий концерна будет продолжена. В частности, продолжится реализация инвестпроектов на "Камволе", Оршанском льнокомбинате, холдинге "Марко".

Вячеслав Мирусин рассказал, что в формате государственной программы инновационного развития работают "Витебские ковры", "Моготекс", "Камволь," "Полесье", с этого года к ней подключатся "Ручайка" и "Гронитекс". "Эти компании реализуют инновационные проекты, направленные на повышение качества и конкурентоспособности с освоением новых видов продукции", - пояснил он.

Отдельно Вячеслав Мирусин остановился на кооперации. "У нас выстроены хорошие взаимоотношения и определен план действий по улучшению кооперации с организациями "Белнефтехима", которые производят химические нити и волокна, с Минсельзохпродом и Белкоопсоюзом по поставкам кожевенного сырья и пушнины для нужд наших организаций", - отметил он.

Также с целью получения товаров с более высокой добавленной стоимостью внутри концерна ведется работа по созданию единых производственных структур. "В 2017 году завершился процесс реорганизации "Моготекса" и "Лоны". Сейчас "Моготекс" производит готовые швейные изделия. Прорабатывается вопрос кооперации "Камволя" и "Белкредо", БПХО и "Речицкого текстиля", - рассказал он.-0-