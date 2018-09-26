"Беллесбумпром" об эффекте от модернизации предприятий и освоении новых рынков сбыта

В 2007 году глава государства принял решение о модернизации основной базы деревообрабатывающих предприятий концерна "Беллесбумпром" и создании новых современных производств, ориентированных на выпуск инновационной и импортозамещающей продукции. Базовыми стали девять заводов. К этому процессу подключились и другие предприятия отрасли разных форм собственности. В модернизацию инвестированы значительные финансовые ресурсы - около $4 млрд. О результатах масштабной перестройки отрасли и освоении новых рынков сбыта корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров.

Рост объемов производства

"Благодаря модернизации, организации концерна сегодня оснащены оборудованием ведущих мировых производителей, на котором налажен выпуск широкого ассортимента востребованной на рынке продукции. Достигнута главная цель - увеличены объемы и глубина переработки древесины внутри страны", - отметил Юрий Назаров. Если в 2006 году предприятия Беларуси переработали 5,2 млн куб.м древесины, то в 2017-м - около 12 млн куб.м. Причем большая часть этого сырья направлена именно на глубокую переработку - производство древесных плит, фанеры, целлюлозы, мебели, столярных изделий. Глубина переработки в 2017 году превысила 80% (в 2006-м было лишь 38,5%).

Объем производства в целом по предприятиям концерна с 2006 по 2017 год увеличился в 8,7 раза. В этом году за восемь месяцев рост составил 16,5%. Выручка на одного работающего с Br2,9 тыс. в 2006-м увеличилась до Br58,9 тыс. в 2017-м. Положительная динамика просматривается и по рентабельности продаж: сейчас по промышленным предприятиям концерна она на уровне 8,9%. Есть организации, у которых она значительно выше - около 20%.

"Сырье стало использоваться гораздо эффективнее за счет более высокой добавленной стоимости и внедрения безотходных технологий. Отходы производства задействованы в энергетике. Построены собственные энерго- и теплоисточники, созданы производства по выпуску щепы, топливных гранул и брикетов. Развитие данного направления в отрасли также становится приоритетным, так как позволяет вовлечь в систему переработки практически весь объем низкосортного древесного сырья и получить экономический эффект", - добавил председатель концерна.

Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. Собственное мебельное производство создано в ОАО "Ивацевичдрев". Мебель из древесных плит начали производить в ОАО "Речицадрев", ОАО "Гомельдрев". Развитие получили и небольшие мебельные компании. В Беларуси за последние два года количество производителей мебели выросло в два раза - с 600 до 1,2 тыс.

Ассортимент продукции предприятий концерна после модернизации значительно расширился и сегодня представлен более чем 80 видами. Практически вся номенклатура товаров является как импортозамещающей, так и экспортно ориентированной.

"Важно отметить, что благодаря поддержке государства, оказанной деревообрабатывающим предприятиям, не только сохранены трудовые коллективы, но и созданы новые рабочие места. За последние пять лет их появилось более 3 тыс. Предприятия, за малым исключением, работают на полную загрузку. Растут объемы производства, продукция продается, заводы не работают на склад, обеспечены контрактами. Рентабельность продаж постепенно повышается. Это дает предпосылки для повышения заработной платы и дальнейшего развития предприятий", - отметил Юрий Назаров.

Он подчеркнул, что модернизация производства - не разовая кампания. "Да, определенный этап завершен. Введены в строй новые производства и сегодня эффективно работают. Но, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке, обеспечивать выпуск конкурентоспособной продукции, модернизацию нужно продолжать всегда, совершенствовать, дорабатывать, обновлять, внедрять новейшие технические разработки и методики. И этим предприятия продолжают заниматься. Многое еще надо сделать в технологии продаж, совершенствовании систем управления, в том числе с применением информационных технологий", - добавил председатель концерна.

Инвестпроекты

Юрий Назаров обратил внимание на то, что у иностранных инвесторов есть интерес к отрасли. На территории Беларуси активно работают такие крупные инвесторы, как ИООО "Кроноспан" и ИООО "ВМГ Индустри", которые уже реализовали ряд проектов и продолжают создание новых производств. Недавно, в сентябре, польская компания "Шинака мебель" заключила соглашение с Гродненским облисполкомом о создании мебельного производства в СЭЗ "Гродноинвест".

Немного ранее, в августе, "Беллесбумпром" подписал инвестиционный договор с немецкой компанией Polipol, которая является крупным европейским производителем мебели. Работы по проекту уже начались. В перспективе - строительство крупного завода по производству мебели, сырьем для которого будет в том числе продукция ОАО "Ивацевичдрев", расположенного недалеко от планируемой площадки строительства.

"Сегодня фактически в каждой области Беларуси реализуются проекты в сфере деревообрабатывающей промышленности с привлечением прямых иностранных инвестиций", - подчеркнул председатель концерна.

Экспорт

За рубеж сейчас поставляется почти 70% произведенной продукции, что является самым высоким показателем за все годы экспортной деятельности концерна. В 2017 году предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали продукции на $427 млн, что на 42,3% больше, чем в 2016-м. За семь месяцев 2018 года экспорт составил $304,2 млн (рост на 36,8%).

География экспорта охватывает около 60 стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки и с каждым годом расширяется. Доля СНГ в экспорте - 50,4%, из них Россия - 60%. "Идет планомерный устойчивый рост поставок товаров на перспективные и наиболее премиальные рынки стран дальнего зарубежья, куда экспортируется уже 50% из общего объема. Еще пару лет назад было чуть выше 40%", - отметил председатель концерна.

В 2016 году предприятия вышли на рынки 12 новых стран. В 2017 году добавили в списки внешнеэкономического сотрудничества Бразилию, Иорданию, Канаду, Китай, Монголию и Сирию. Устойчивая положительная динамика прослеживается по наращиванию поставок на недавно освоенные рынки сбыта. Экспорт в Турцию за семь месяцев 2018 года вырос в три раза до $2,2 млн (поставлялись в основном бумага и картон, а также изделия из древесины и мебель), в Сербию - в два раза до $1,9 млн (изделия из древесины, бумага и картон). Постепенно увеличивается реализация продукции в Бангладеш, Македонию, Таиланд, Шри-Ланку, Швейцарию, Албанию и другие страны.

"Основу экспорта предприятий концерна составляют древесные плиты, мебель, бумага, картон и фанера. Но уже в ближайшее время она существенно поменяется. На первое место по объемам должна выйти сульфатная беленая целлюлоза, в 2019 году существенный вклад в экспортную составляющую внесет картон", - убежден Юрий Назаров.

Такие изменения ожидаются в связи с вводом в эксплуатацию двух крупных заводов - сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" холдинга "Белорусские обои".

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-