"Беллесбумпром" ориентирует мебельные предприятия диверсифицировать рынки сбыта

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" ориентирует мебельные предприятия осваивать новые рынки сбыта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Сегодня состоялось заседание совета концерна, на котором были рассмотрены итоги работы организаций отрасли за 9 месяцев текущего года.

Как отметил глава концерна Юрий Назаров, сегодня перед предприятиями "Беллесбумпрома" стоит ряд задач, которые необходимо решить. Это, в частности, наращивание темпов освоения арендного лесного фонда (заготовки сырья), загрузка производственных мощностей в деревообрабатывающем производстве, дальнейшее снижение затрат на производство продукции, в том числе за счет ухода от импортных сырья и материалов.

"Еще одна важная задача - увеличение экспорта мебели на европейские рынки", - подчеркнул руководитель ведомства. По данным концерна, в страны дальнего зарубежья по итогам 8 месяцев текущего года отгружено 27,3% от общего объема экспорта мебели, что на 9,3 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Однако, считает Юрий Назаров, можно получить гораздо более высокие результаты в диверсификации рынков сбыта.

"Глава концерна подчеркнул, что для выхода отечественных мебельщиков на европейские рынки важную роль играет ее позиционирование на этих рынках путем участия в зарубежных выставочных и презентационных мероприятиях", - отметили в пресс-службе концерна.

К слову, в январе 2019 года представители мебельных организаций концерна совместно с Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности республики запланировали участие в Международной мебельной выставке в Кёльне (Германия) коллективным стендом общей площадью 200 кв.м. Сейчас ведется соответствующая подготовка. "К сожалению, финансовые возможности организаций ограничены, что приводит к разовому характеру их участия в престижных зарубежных выставках, а порой участие сводится к формату посещения и ознакомления", - отметили в ведомстве. Для изменения ситуации значимую роль могла бы сыграть господдержка экспортеров в части компенсации затрат на участие в зарубежных специализированных выставочно-ярмарочных мероприятиях, считают в "Беллесбумпроме". Проект нормативного правового акта по данному вопросу сейчас находится на рассмотрении в правительстве. Как ожидается, его принятие посодействует активизации участия отечественных экспортеров в зарубежных выставках.

Говоря об итогах работы предприятий концерна за январь-сентябрь текущего года, Юрий Назаров отметил, что концерн с опережением выполнил показатели экономического развития. Рентабельность продаж в целом по промышленным организациям концерна составила 8,3%, по предприятиям с госдолей более 50% - 9,3%, что выше уровня прошлого года на 4,9 процентных пункта", - отметили в пресс-службе. Количество предприятий с рентабельностью продаж более 10% выросло в 2018 году в 1,7 раза до 12 организаций. Самыми высокорентабельными являются ОАО "Ивацевичдрев", ОАО "Житковичлес", ОАО "Речицадрев", ОАО "Мостовдрев", ОАО "Гомельдрев" и ОАО "Новосверженский лесозавод".

"Объемы производства выросли на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обеспечено снижение уровня затрат на производство продукции на 7%. Темп роста выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника к аналогичному периоду прошлого года составил 129,3%. Прибыль от реализации продукции в целом по концерну увеличилась в 2,3 раза к уровню января-августа прошлого года и составила Br112,9 млн", - отметили в концерне.

Экспорт продукции по прогнозным данным вырос почти на 33%. Достигнуты установленные объемы экспорта на рынки Европейского союза и в Китай. Так, в страны ЕС продукции экспортировано на $174 млн, что составило 43,7% от общего объема экспорта. В Китай поставлено продукции на $8,6 млн. Снижен удельный вес импорта во внешней торговле на 4,9 процентных пункта. Импортозамещающей продукции предприятиями концерна выпущено на $368,1 млн, что на 32,5% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Таким образом, отметил Юрий Назаров, у отрасли есть все предпосылки выполнить установленные параметры экономического развития и по итогам года.-0-