"Беллесбумпром" предлагает обсудить проект постановления о лицензировании экспорта лесоматериалов

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" вынес на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров о продлении лицензирования экспорта отдельных видов лесоматериалов из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью обеспечить бесперебойную работу и не допустить дефицита сырья на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной отраслей, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью. "С учетом устойчивого спроса, в том числе на внешних рынках, на готовую продукцию (в частности, мебель) местные деревообработчики наращивают производственные мощности и в состоянии переработать ценное сырье твердолиственных пород внутри страны. Чтобы исключить поставки данного сырья по импорту и обеспечить переработку имеющегося, в Беларуси инициируется введение лицензирования экспорта древесины ценных пород", - отметили в пресс-службе.

Законодательные акты по временному нетарифному регулированию экспорта лесоматериалов твердолиственных пород первичной переработки действовали с ноября 2016 года по август 2018-го. Как отметили в пресс-службе, в этот период был исключен ажиотажный спрос на пиловочное бревно, на биржевой площадке появились в свободном доступе ресурсы ценных круглых лесоматериалов. Стабилизировалась ситуация на внутреннем рынке пиломатериалов. Предприятиям деревообрабатывающей отрасли начали поставлять черновую мебельную заготовку в объеме 370 куб.м в месяц, практически прекратились закупки этой продукции по импорту. Контроль за соблюдением действующих технических нормативно-правовых актов к предъявляемым на экспорт пиломатериалам приостановил использование не по назначению технологического сырья при производстве экспортных лесоматериалов.

Концерн "Беллесбумпром" за указанный период заключил с экспортерами соглашения об условиях поставок пилопродукции из древесины твердолиственных пород на внутренний рынок в общем объеме 12,2 тыс. куб.м. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выдало лицензии на экспорт пилопродукции из древесины твердолиственных пород общим объемом 15,7 тыс. куб.м. Таким образом, при обоснованных условиях экспорт данной продукции осуществлялся.

"Однако, учитывая темпы наращивания мощностей модернизированных предприятий страны, в дальнейшем возрастет потребность в сырье. Принимая во внимание недостаточный объем заготовки круглых лесоматериалов твердолиственных пород (пиловочное бревно) и фанерного сырья, дефицит сырья для перерабатывающих предприятий деревообрабатывающей и мебельной отраслей страны сохранится. Принятие Советом Министров соответствующего постановления будет способствовать бесперебойному обеспечению отраслей необходимым сырьем. Предприятия страны, производящие продукцию с высокой степенью добавленной стоимости из ценных пород древесины, смогут приобретать лесоматериалы по доступным ценам и в достаточных объемах для загрузки своих производственных мощностей", - подчеркнули в пресс-службе.

Проект документа размещен на сайте "Беллесбумпрома". Предложения можно присылать на электронную почту: odm@bellesbumprom.by.-0-