"Беллесбумпром" принимает предложения по упрощению условий ведения бизнеса в деревообработке

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллесбумпром" приглашает представителей деловых кругов и общественных объединений принять активное участие в подготовке предложений по исключению неактуальных либо чрезмерных требований, содержащихся в государственных стандартах, технических кодексах на продукцию, работы и услуги, иных технических нормативных правовых актах, которые являются обязательными для соблюдения и относятся к сфере деятельности концерна. Такая информация размещена на сайте "Беллесбумпрома", сообщает БЕЛТА.

Кроме того, можно направить в концерн предложения по подготовке проектов нормативных правовых актов, направленных на практическую реализацию положений актов главы государства по вопросам развития предпринимательства, о проблемных вопросах в сфере развития предпринимательства и иные предложения, направленные на упрощение ведения предпринимательской деятельности в пределах курируемой концерном сферы.

Предложения можно направлять до 19 марта на e-mail: urist@bellesbumprom.by.-0-