"Беллесбумпром" прорабатывает вопрос создания еще одного целлюлозно-бумажного производства

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллесбумпром" прорабатывает вопрос создания еще одного производства целлюлозно-бумажной промышленности, сообщил председатель концерна Юрий Назаров в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", информирует БЕЛТА.

Белорусские предприятия деревообработки прошли масштабную модернизацию. "Сегодня наш лесопромышленный комплекс работает стабильно, устойчиво. Мы сохранили рабочие коллективы, создали более 3 тыс. дополнительных рабочих мест, вовлекли в оборот древесину, которая не использовалась ранее, дали толчок развитию мебельного бизнеса и населенных пунктов, где наши предприятия зачастую были градообразующими. Еще около 2,5-3 млн куб. м древесины мы добавим в оборот с вводом в эксплуатацию двух крупных заводов - сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" холдинга "Белорусские обои". Есть еще определенный сегмент древесины - это, допустим, серые ольховые насаждения или осиновые древостои, которые сегодня в связи с качеством сырья не очень востребованы. Поэтому мы сегодня прорабатываем вопрос с инвесторами - встречались буквально на прошлой неделе - о создании еще одного производства целлюлозно-бумажной промышленности. В целом создан достаточный объем перерабатывающих мощностей для того, чтобы страна перестала экспортировать кругляк", - сказал Юрий Назаров.

Он отметил, что у иностранных инвесторов есть интерес к отрасли. В августе "Беллесбумпром" подписал инвестиционный договор с немецкой компанией Polipol, которая является крупным европейским производителем мебели. В сентябре польская компания "Шинака мебель" заключила соглашение с Гродненским облисполкомом создании мебельного производства в СЭЗ "Гродноинвест". "У нас есть потенциал, свое сырье, свои мощности. Мы хорошо расположены географически, есть хороший сбыт. В этом году лесной комплекс привлечет порядка $75 млн в качестве прямых иностранных инвестиций", - отметил председатель "Беллесбумпрома".

За рубеж сейчас поставляется почти 70% произведенной продукции, что является самым высоким показателем за все годы экспортной деятельности концерна. География экспорта охватывает около 60 стран Европы, Азии, Африки, Северной Америки и с каждым годом расширяется. "Мы с газетной бумагой уже доехали до Пакистана. Рассматриваем Индию. Основной потребитель нашей целлюлозы - Китай", - отметил Юрий Назаров.-0-