"Белнефтехим" инициирует совместные проекты в химической отрасли с Россией и в ЕАЭС

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" инициирует совместные проекты в химической отрасли с Россией и другими партнерами по Евразийскому экономическому союзу, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

"Это актуально сегодня и будет актуально завтра. Мы заинтересованы в совместной реализации проектов, прежде всего с коллегами по Евразийскому экономическому союзу, с использованием наших преимуществ - готовой инфраструктуры, соответствующих компетенций, подготовленных кадров", - отметил Игорь Ляшенко.

По мнению председателя "Белнефтехима", с помощью кооперации было бы выгоднее и дешевле совместно организовать больший объем производства и удовлетворить всех евразийских потребителей. "Но, к сожалению, коллеги по-прежнему исходят из своего пути развития, сугубо своих республик и предпочитают заниматься созданием аналогичных производств, - констатировал он. - Поэтому наш призыв объединяться по-прежнему остается актуальным".

Так, "СветлогорскХимволокно" может быть вовлечено в кооперационные связи со своими коллегами из России. Проект "Могилевхимволокно" по производству полиэфирной продукции белорусская сторона готова реализовать с российскими партнерами, тем более что сырьевой ресурс производится в том числе в РФ, там же присутствуют и значительные объемы потребления.

То же самое касается "Гродно Азота". "Понимая зависимость нового азотного комплекса от газа, мы готовы реализовать проект с российскими партнерами, если у них будет интерес. Работа в этом направлении идет, обсуждение продолжается", - пояснил Игорь Ляшенко.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-