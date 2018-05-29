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"Белнефтехим" не исключает увеличения объемов переработки нефти в 2018 году

Экономика 29.05.2018 | 13:52
Фото из архива
Фото из архива

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" не исключает увеличения объемов переработки нефти в 2018 году, сообщил журналистам заместитель председателя концерна Андрей Рыбаков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минимальные планы по переработке нефти на этот год - 18 млн т. Конечно, может быть и больше", - сказал Андрей Рыбаков.

Он подчеркнул, что планы по переработке российской нефти на ближайшие годы четко определены - 24 млн т нефти ежегодно. "Этот вопрос отрегулирован с российской стороной, соответствующее соглашение подписано. Объемы переработки нефти без учета перетаможки будут рассматриваться с точки зрения экономической целесообразности, каждый год это будет зависеть от экономики и ценового фактора", - пояснил зампред.

Как сообщалось, согласно двусторонним договоренностям Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти до 2024 года, из них 18 млн т будут перерабатываться на белорусских НПЗ, еще 6 млн т будут перетаможиваться. Ранее заместитель премьер-министра Владимир Семашко заявлял, что белорусские НПЗ должны иметь альтернативные источники поставок нефти.-0-

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Теги
Белнефтехим, нефть
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