"Белнефтехим" об инвестициях в химическую отрасль, продаже предприятий и кооперации в ЕАЭС

Химическая отрасль Беларуси модернизируется - предприятия "Белнефтехима" выйдут на рынок с новой продукцией и увеличат экспорт на премиальные рынки. Однако реализовывать инвестпроекты приходится на фоне нестабильных внешних экономических условий, связанных с волатильностью цен и высоким уровнем конкуренции. Накануне Дня химика председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко в интервью БЕЛТА рассказал, на какие проекты делается ставка, планируется ли продавать активы в химической отрасли и зачем НПЗ развиваться в нефтехимическом направлении.

- Химическая отрасль занимает весомую долю в белорусской промышленности. Какой стратегии развития сегодня придерживается "Белнефтехим"? Во сколько обойдется нынешняя модернизация крупных химпроизводств и какой эффект дадут крупные проекты?

- У нас несколько крупных проектов, которые планируется завершить в этом году. Это первая очередь строительства комплекса по производству полиэфирной продукции в ОАО "Могилевхимволокно" (стоимость проекта - 50 млн евро), строительство цеха по производству азотной кислоты с реконструкцией действующего производства карбамидно-аммиачной смеси (КАС) на "Гродно Азот" ($140 млн), проекты "Полоцк-Стекловолокно" (на общую сумму $12,8 млн).

Благодаря модернизации на "Могилевхимволокно" получат новые полиэфирные волокна, которые раньше в стране не производились. "Гродно Азот" увеличит ежегодные объемы производства азотной кислоты на 150 тыс. т и КАС на 440 тыс. т. "Полоцк-Стекловолокно" продлит срок службы печи №9 на 8 лет до 2026 года - это максимально возможный срок работы печи без капремонта, ожидается также увеличение объема выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Масштабные проекты реализуют "СветлогорскХимволокно" (расширение производства нетканых материалов строительного назначения - $8,75 млн) и "Белшина" (вторая очередь проекта по производству шин диаметром до 63 дюймов - $61,3 млн).

В прединвестиционной стадии находится реализация проекта по строительству нового азотного комплекса в "Гродно Азот" стоимостью более $1 млрд.

Главная цель, которую мы преследуем, - обновление ассортимента. Мы идем не революционным путем, а эволюционным. Мы минимизируем инвестиционные затраты и направляем их в максимально эффективное русло в существующей макроэкономической ситуации. Качественно меняется состав продукции - мы максимально уходим в ассортименте от наших конкурентов в более премиальные сегменты рынка. Этот путь - определяющий для всех наших предприятий.

- Есть ли сегодня проблемные моменты, сдерживающие развитие отрасли?

- В стране реализуется большое количество инвестиционных проектов, и мы видим, что на наших важнейших инвестпроектах не хватает строителей, прежде всего, высококвалифицированных сварщиков и монтажников. Чтобы быть в графике реализации проектов, строительные работы должны идти в двухсменном режиме. Этому мешает нехватка профессиональных строительных кадров. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов, мы выступили с инициативой увеличить расценки на выполнение строительных работ. Делаем все возможное для своевременной реализации проектов и призываем к этому Минстройархитектуры и его организации.

- Заинтересован ли "Белнефтехим" в проектах по производственной кооперации в химической отрасли с другими странами или наши предприятия сегодня самодостаточны? Некоторое время назад шли разговоры о том, чтобы реализовать такой проект с Россией или другими партнерами по ЕАЭС. Это актуально сегодня?

- Это актуально сегодня и будет актуально завтра. Мы заинтересованы в совместной реализации проектов, прежде всего с коллегами по Евразийскому экономическому союзу, с использованием наших преимуществ - готовой инфраструктуры, соответствующих компетенций, подготовленных кадров.

Пойдя путем, допустим, совместного участия в акционерном капитале, мы бы вышли на новый уровень сотрудничества. Нам было бы выгоднее и дешевле совместно организовать больший объем производства и удовлетворить всех евразийских потребителей.

Но, к сожалению, коллеги по-прежнему исходят из своего пути развития, сугубо своих республик и предпочитают заниматься созданием аналогичных производств. Поэтому наш призыв объединяться по-прежнему остается актуальным.

- О производстве какой химической продукции может идти речь?

- Могли бы коснуться практически всей продукции. Очевидно, что наше "СветлогорскХимволокно" может быть вовлечено в кооперационные связи со своими коллегами из России. Проект "Могилевхимволокно" по производству полиэфирной продукции мы готовы реализовать с российскими партнерами, тем более что сырьевой ресурс производится в том числе в РФ, там же присутствуют и значительные объемы потребления.

То же самое касается "Гродно Азота". Понимая зависимость нового азотного комплекса от газа, мы готовы реализовать проект с российскими партнерами, если у них будет интерес. Работа в этом направлении идет, обсуждение продолжается.

- Есть ли сегодня целесообразность в продаже пакета акций какого-либо из предприятий химической отрасли?

- Это вопрос сугубо индивидуальный и зависит от того, о каком конкретно предприятии идет речь.

С одной стороны, возможно, сегодня еще не самый высокий пик стоимости нефти. Судя по прогнозам аналитиков, в не столь далеком будущем нас ожидает цена $100 за баррель. Понятно, что в условиях, когда повышается стоимость нефти, в некоторой степени повышается и стоимость активов, на которых производятся или перерабатываются нефтепродукты.

Но мы смотрим с другой стороны и понимаем, что своевременно сделать инвестиции, позволяющие укрепить экономические основы предприятия, важнее, чем дожидаться определенной макроэкономической ситуации, когда стоимость актива изменится.

Здесь в большей степени определяющим будет интерес инвестора, а условия глава государства не раз называл - наличие сырьевого ресурса, компетенций в этом бизнесе, финансов для осуществления инвестиционной деятельности. Так что условия уже определены и разумны.

- Ключевое предприятие для отрасли - "Гродно Азот". В последнее время много говорилось о будущем этого предприятия. И все-таки - нужен ли стране новый азотный комплекс, учитывая затраты и непростые внешние условия?

- Действующие в ОАО "Гродно Азот" производственные мощности по выпуску карбамида и аммиака уже дважды выработали свой ресурс. Без внедрения новых и ресурсосберегающих технологий возможна потеря конкурентоспособности отечественного производителя в дальнейшем. В ближайшем будущем выиграют предприятия, имеющие меньшие производственные затраты.

Данный вопрос приобретает еще большую актуальность в силу того, что наши коллеги в СНГ уже приступают к реализации аналогичных проектов. Строительство нового азотного комплекса позволит "Гродно Азоту" производить продукцию с более низкой себестоимостью за счет снижения расходных норм сырья и энергоресурсов до уровня мировых аналогов.

Сейчас на зарабатываемые предприятием средства нужно успеть реализовать инвестиции в новый азотный комплекс. Будет определенный промежуток времени, когда работать будут два азотных комплекса. Со временем, когда возможности (в большей степени экономические) старого комплекса будут исчерпаны, продолжит работу только новый комплекс. Считаю, решение о его строительстве - продуманное и оправданное.

Важнейшая задача на 2018 год - определить генерального подрядчика проекта. Сейчас идет подготовка к процедуре по выбору генподрядчика, который реализует проект под ключ.

- Не могу не спросить о ситуации на "Белшине", где есть проблемные вопросы. Каким вы видите выход из нее?

- Ситуация выглядит следующим образом. Предприятие в силу сложившейся ситуации на рынке и внешних условий работает с невысоким уровнем рентабельности - до 4%. На финансовый результат работы организации существенное давление оказывают проценты по кредитам. Период низкой общей рентабельности от реализации продукции совпал со значительными затратами на обслуживание процентов по кредитам и возвратом самих кредитов. Соответственно, возникает разбалансировка финансовых потоков. В итоге прибыль, полученная от обновленных линеек продукции, практически полностью нивелирована процентами по обслуживанию кредитов.

Соответственно, в этих условиях предприятие не может привлечь эффективные заемные средства, чтобы больше загрузить свои мощности. Образовался своеобразный замкнутый экономический круг, чтобы разорвать его, нужна реструктуризация кредитов и пополнение оборотных средств предприятия для увеличения загрузки мощностей до их эффективного уровня.

- Экспорт химической продукции - принципиальный для страны вопрос, но мы во многом зависим от ситуации на внешних рынках. Какие перспективы здесь у химической отрасли?

- В первую очередь нужно сказать, что мы ждем практической реализации евразийских договоренностей с выработкой конкретных нормативных правовых документов, регламентирующих обеспечение нашей страны газом и нефтью - и по четкой определенной цене. Для нас это главное. Это основа экономики - понимание количества и стоимости сырьевых ресурсов.

Что касается сбытовой стратегии, то нового слова в мире маркетинга я не скажу: наши производства на мировом рынке занимают долю не более 1%, поэтому определяющая стратегия для нас - повышение доходности. Один из ее элементов - максимальное присутствие на маржинальных рынках. С рынков, которые временно просели, но будут маржинальными в дальнейшем, мы не уходим и применяем понятие присутствия на рынке. Т.е. мы с него полностью не уходим, но присутствуем на нем номинально.

Повторюсь, мы преследуем стратегию максимизации доходности путем максимального присутствия на маржинальных рынках. Для разных продуктов это разные рынки. Так, по нефтепродуктам традиционно сохраняется наш интерес на рынке Украины, по химическим волокнам по многим позициям интересен рынок России.

- Белорусские НПЗ разрабатывают стратегии своего развития до 2025 года. Насколько оправданно сегодня уходить от нефтяной к нефтехимической специализации и может ли по такому пути пойти "Нафтан"?

- Мы однозначно как отраслевые специалисты видим, что это оправданно. Это подтверждают и специальные исследования рынка, выполняемые организациями международного уровня.

Речь идет о производстве более маржинальных продуктов, чем традиционные известные вам нефтепродукты - дизельное топливо и бензин. Кстати, сегодня эта работа ведется не только у нас, но и у наших коллег по Евразийскому экономическому союзу.

- В этом году у нас новый механизм изменения цен на топливо - в зависимости от ситуации на нефтяном рынке цены корректируются в сторону увеличения или уменьшения. Сейчас нефть снова дорожает - ждать повышения цен на бензин? Или стратегия изменения цен будет корректироваться?

- Наша стратегия остается прежней: соответствие стоимости нефтепродуктов и стоимости барреля нефти.

Сегодня стоимость барреля нефти достигла $80. Действующий уровень цен нефтепродуктов на внутреннем рынке значительно отстает от новой стоимости барреля.

Могу сказать, что при $80 за баррель паритетная цена в условиях нашего внутреннего рынка на бензин 92-й и 95-й будет укладываться в диапазон от 80 до 85 центов за 1 литр. Эти цифры применимы и к ценам Российской Федерации. Естественно, при изменении стоимости барреля в большую или меньшую сторону пропорционально будет происходить и изменение цен на автомобильное топливо. Поэтому если нынешняя стоимость барреля нефти сохранится, нас ждет этап подтяжки розничных цен на бензин до уровня, который я назвал.

С учетом сегодняшней стоимости барреля предстоит повышение цен на автомобильное топливо, но повторюсь, это будет идти синхронно с Российской Федерацией, практически на 24%.

- Двигаться будем по-прежнему минимальным шагом - на 1-2 копейки?

- Думаю, вряд ли правительство изменит данный режим. Хотя лично наша инициатива была немного ускорить этот рост, потому что от этого зависит финансовое благополучие предприятий, которые погружены в инвестиционные процессы.

- Игорь Васильевич, наше интервью накануне Дня химика. Наверное, для вас и всей отрасли этот день не столько праздничный, сколько рабочий, учитывая решаемые задачи.

- В преддверии Дня химика хочу поздравить трудовые коллективы наших предприятий с праздником. У нас есть главное: крепкие предприятия и люди, которые знают, что делать.

Сегодня главная опасность для всех отраслей экономики - геополитическая нестабильность, последствия которой мы ощущаем в последнее время все сильнее. Классический пример: за короткий промежуток времени взлетает или падает стоимость барреля нефти. Для обычных предприятий - как добывающих, так и перерабатывающих - ничего хорошего такая непредсказуемая ситуация не несет. На этом зарабатывают дивиденды политики, выигрывают или сильно проигрывают на фьючерсных сделках брокеры. А нам, производственникам, нужна стабильность на рынке, с остальными вопросами мы справимся.

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