"Белнефтехим" объяснил небходимость поступательного дорожания топлива

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступательное повышение цены на топливо в Беларуси позволяет не увеличивать разрыв с растущей ценой на нефть. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков, сообщает БЕЛТА.

Глава "Белнефтехима" пояснил, что в себестоимости нефтепродуктов стоимость сырья занимает 80%. "Цена нефти достигла $85 за баррель. Это плюс 40% к началу года. Если сравнивать с 1 октября прошлого года, то плюс 60%. Адекватного увеличения цены на нефтепродукты не происходило. Адекватного, исходя из всех факторов, в том числе и курса национальной валюты. Поэтому ситуация на внутреннем рынке убыточна для наших нефтеперерабатывающих заводов", - отметил Андрей Рыбаков.

Именно этим объясняется нынешняя политика сдержанного повышения цены на топливо. "Каждую неделю ведем мониторинг, не является ли тренд по нефти неким всплеском. И по совокупности параметров выносим решение о следующем повышении. На одну копейку - минимально возможный уровень повышения. Это позволяет нам адаптировать потребителей к росту и контролировать ситуацию. Последние полтора месяца повышений на копейку позволили нам удержаться на прежнем уровне, но без прогресса по сближению между трендами нефти и нефтепродуктов", - заключил Андрей Рыбаков.-0-