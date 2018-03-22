22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" открыл торговый дом в Тбилиси. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель концерна Игорь Ляшенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вчера в Тбилиси концерном и структурой концерна "Белорусский нефтяной торговый дом" открыли шоу-рум - торговый дом нового европейского образца. Там представлена наша продукция", - сказал руководитель концерна.

Наиболее широко в торговом доме представлен ассортимент белорусских шин. "Для Грузии очень важно - покупатели всегда хотят увидеть товар - такая их рыночная потребность", - отметил Игорь Ляшенко.

Кроме того, в шоу-руме можно ознакомиться с белорусской лакокрасочной продукцией, образцами минеральных удобрений. В целом на грузинском рынке наиболее востребована полиамидная продукция "ГродноАзота", шины, а также удобрения Гомельского химического завода.

Игорь Ляшенко сообщил, что в прошлом году сумма продаж на рынке Грузии в целом по концерну "Белнефтехим" составила $4,9 млн. Благодаря новому маркетинговому подходу планируется поступательно наращивать эти объемы.-0-