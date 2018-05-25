25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белнефтехим" ожидает практической реализации евразийских договоренностей по нефти, сообщил в интервью БЕЛТА председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

"Мы ждем практической реализации евразийских договоренностей с выработкой конкретных нормативных правовых документов, регламентирующих обеспечение нашей страны газом и нефтью - и по четкой определенной цене. Для нас это главное. Это основа экономики - понимание количества и стоимости сырьевых ресурсов", - отметил Игорь Ляшенко.

Что касается сбытовой стратегии "Белнефтехима" и экспортных перспектив, то химические производства концерна на мировом рынке занимают долю не более 1%, поэтому определяющая стратегия - повышение доходности. "Один из ее элементов - максимальное присутствие на маржинальных рынках. С рынков, которые временно просели, но будут маржинальными в дальнейшем, мы не уходим и применяем понятие присутствия на рынке. Т.е. мы с него полностью не уходим, но присутствуем на нем номинально", - пояснил он.

Таким образом, "Белнефтехим" преследует стратегию максимизации доходности путем максимального присутствия на маржинальных рынках. Для разных продуктов это разные рынки. Так, по нефтепродуктам традиционно сохраняется интерес на рынке Украины, по химическим волокнам по многим позициям интересен рынок России.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-