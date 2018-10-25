"Белнефтехим" планирует увеличить в 2019 году поставки на рынки Украины на 30%

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Белнефтехим" планирует в 2019 году увеличить поставки белорусской продукции на украинские рынки на 30%. Об этом сообщил генеральный директор компании "БНХ Украина" Олег Величко сегодня на выставке I Форума регионов Беларуси и Украины, который проходит 25-26 октября в Гомеле, передает БЕЛТА.

Во время I Форума Беларуси и Украины концерном заключены новые соглашения, которые, как надеются в компании, дадут положительный результат. "Мы подписали меморандум о намерениях с АО "Банк Кредит Днепр" о выделении в 2019 году $50 млн для финансирования закупок белорусской продукции. Благодаря этому сможем предложить украинским потребителям более удобные условия приобретения товаров белорусского производства", - сказал Олег Величко. За счет кредитных средств компания планирует закупать и предлагать украинским контрагентам конкретные позиции, а не информировать о передовых технологиях или новой продукции. Также "БНХ Украина" расширяет свои возможности в части предоставления белорусских товаров, оказывая потребителям логитически-сервисные услуги.

"Планируем в 2019 году на 30% увеличить объем поставок, по бизнес-плану заложено $199 млн", - пояснил генеральный директор "БНХ Украина". Ожидается, что по итогам текущего года объем поставок компании составит $165 млн. Для сравнения в 2017 году - $100 млн.

"Мы заинтересованы в том, чтобы на выставке I Форума Беларуси и Украины вместе с партнерами увеличить объемы поставок и самое главное - предложить максимально приемлемую цену для наших предприятий. Основная задача - представить потенциал концерна, а также провести переговоры как с действующими партнерами, так и наладить новые контакты", - отметил Олег Величко.

"БНХ Украина" является товаропроводящей сетью концерна "Белнефтехим", специализируется на реализации продукции предприятий концерна на территории Украины.-0-