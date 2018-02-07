"Белнефтехим" пояснил причины подорожания автомобильного топлива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 8 февраля изменяются розничные цены на автомобильное топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

"В связи со значительным ростом стоимости нефти и увеличением с 1 февраля ставок акцизов на нефтепродукты розничные цены на автомобильный бензин и дизельное топливо с 8 февраля на АЗС республики увеличиваются на 2 копейки, или в среднем на 1,6%", - проинформировали в концерне.

Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,21, АИ-95-К5-Евро - Br1,29, АИ-98-К5-Евро - Br1,5, ДТ - 1,31.

Цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе.

С учетом произошедшего изменения цен на белорусских АЗС, розничные цены на моторное топливо в сопредельных регионах России выше белорусских по бензинам на 12%, по дизельному топливу - на 9%. Цены на украинском рынке выше на 48-63%, чем в Беларуси, на рынке стран Балтии и Польши - выше на 108-130% в зависимости от вида топлива.-0-