"Белнефтехим" в 2017 году увеличил экспорт товаров на 27,5%

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Белнефтехим" в 2017 году увеличили экспорт товаров на 27,5% (по сравнению с 2016-м) до $7,7 млрд. Об этом сообщил сегодня председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко на заседании совета концерна, где рассматривались итоги работы в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

По итогам 2017 года концерн обеспечил выполнение основных показателей в части внешней торговли товарами и услугами. Темп роста экспорта товаров составил 127,5% к уровню 2016 года. Экспорт нефтепродуктов вырос на 32,1%, химической и нефтехимической продукции - на 15,4%. Экспорт товаров концерна в денежном выражении составил около $7,7 млрд. Экспорт услуг ожидается на уровне 116,5% к 2016 году. Положительное сальдо внешней торговли услугами улучшено на $23,1 млн.

Игорь Ляшенко отметил, что в 2017 году концерн сохранил динамику устойчивого развития и реализовал ряд крупных инвестиционных проектов. Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах в целом по концерну составил 101% к уровню 2016 года. В фактических ценах организации концерна увеличили производство промышленной продукции на 22,7%. Производство нефтяных смазочных масел выросло на 27,7%, бензина АИ-95 - на 10,6%, бензина АИ-98 - на 21,9%, битумов - на 29,9%.

Добыто 1,65 млн т нефти, или 100,3% к 2016 году. Первичная переработка нефти за 2017 год составила 18,126 млн т.

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в целом по концерну составил 45,6%. Запасы готовой продукции за год снизились на 1,6% и составили 12,8% к среднемесячному объему производства, что значительно ниже доведенного норматива.

Уровень затрат на производство и реализацию продукции по организациям концерна за 2017 год снизился на 2,3%. Эффект от реализации мероприятий по снижению затрат составил Br228,7 млн.-0-