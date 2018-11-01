"Белоруснефть" добыла 135-миллионную тонну черного золота в стране

1 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Производственное объединение "Белоруснефть" добыло 135 млн т нефти с начала промышленной эксплуатации нефтяных месторождений на территории страны. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника - главный инженер нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" Сергей Ласица, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2018 году планируется добыть 1,67 млн т нефти. Определить же месторождение или конкретную скважину, из которой поднята 135-миллионная тонна, не представляется возможным", - рассказал Сергей Ласица.
По его словам, специальный учет позволяет определить объем добытой нефти за сутки, месяц, год - за любой период. Процесс добычи углеводородного сырья непрерывен. Нефть со всех месторождений страны собирается по закрытой системе, от каждой скважины по отдельному трубопроводу транспортируется до пунктов приема и подготовки.
Белорусские нефтяники 1 млн т добыли в 1967 году, рубеж в 100 млн т был преодолен в 1998 году. Старейшее и одно из крупнейших месторождений черного золота в Беларуси Речицкое.
На начало 2018 года в Беларуси открыто 87 месторождений нефти и газоконденсата, расположенных в пределах Припятского прогиба. В разработке находятся 65 нефтяных месторождений. Общий эксплуатируемый фонд скважин - более 820, средняя глубина достигает 3,2 тыс. м, самые глубокие скважины - более 5 тыс. м.
Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-
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