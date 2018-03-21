"Белоруснефть" и Oil India Limited прорабатывают три новых контракта

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" и компания Oil India Limited прорабатывают три новых контракта. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Беларуси Панкаджем Саксеной по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Oil India Limited и "Белоруснефть" (генеральный директор Александр Ляхов является членом Совета Республики) стали хорошими надежными партнерами, между ними установился режим доверия, сказал Михаил Мясникович. По его информации, сотрудничество будет расширяться - сейчас в разработке находятся три контракта.

Глава верхней палаты парламента напомнил, что "Белоруснефть" уже завершила работы на нефтяном месторождении Дигбой. Стороны полностью выполнили взятые на себя обязательства. В настоящее время проводится капитальный ремонт четырех нефтяных скважин.

Беларуси и Индии предстоит совместно реализовать еще немало важных проектов. В их числе Михаил Мясникович назвал создание в Оршанском районе инвестиционного кластера, который призван стать опорной точкой для индийского бизнеса в Европе.

Председатель Совета Республики поблагодарил Панкаджа Саксену за плодотворную работу в качестве посла Индии в Беларуси. Он отметил, что в том числе усилиями дипломата удалось добиться значительных успехов в торгово-экономических, гуманитарных, научно-образовательных отношениях, на международных площадках. Беларусь продолжит содействовать подписанию соглашения о зоне свободной торговли между Индией и ЕАЭС.

Во время встречи Михаил Мясникович и Панкадж Саксена обсудили также активизацию политического диалога между двумя странами, развитие сотрудничества в фармацевтической отрасли. Так, к этому времени совместными усилиями открыт научно-производственный комплекс "Нативита" в Бешенковичах Витебской области, завершается строительство фармзавода в Скиделе (Гроднеская область), ведутся активные работы на стройплощадке аналогичного предприятия в Минске.-0-