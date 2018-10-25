"Белоруснефть" и "Укргаздобыча" подписали контракты на более 10 млн евро

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о расширении сотрудничества и стратегического партнерства и два контракта на более 10 млн евро подписали "Белоруснефть" и "Укргаздобыча" в Гомеле во время проведения I Форума регионов Беларуси и Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусской компании.

Два контракта на 10,36 млн евро заключила "Белоруснефть" с украинскими партнерами. Скрепленные подписями руководителей компаний соглашения продолжают сотрудничество по оказанию белорусской стороной услуг "Укргаздобыче". Один контракт предусматривает выполнение операций по гидравлическому разрыву пластов, второй - ремонт скважин колтюбингом (гибкой трубой).

Спектр взаимных интересов сторон расширяет и подписанный сегодня Меморандум о расширении сотрудничества и стратегического партнерства. В частности, рассматриваются такие направления, как добыча углеводородов, сейсморазведка, бурение и капитальный ремонт скважин на территории Украины, а также поставки нефтепромыслового оборудования, производимого в системе белорусской компании. Кроме изучения перспектив документ подразумевает и выработку совместной концепции взаимодействия.

"Мы очень довольны качеством работы "Белоруснефти". Это касается всех нефтесервисных услуг. Два года назад мы начинали с гидроразрывов пласта, и "Белоруснефть" была одним из пионеров с этой услугой на украинском рынке. Компания зарекомендовала себя как надежный, высокотехнологичный партнер, готовый всегда идти навстречу нашим пожеланиям как заказчика. Благодаря опыту "Белоруснефти" мы для себя открываем новые возможности. Так, в этом году мы в пилотном режиме начали бурение боковых стволов, где "Белоруснефть" предложила свои услуги. Мы планируем это направление активно развивать", - сказал председатель правления АО "Укргаздобыча" Олег Прохоренко.

"Белоруснефть" работает в Украине с 2012 года, сотрудничает с "Укргаздобычей" с 2016 года. Первый совместный масштабный проект - по выполнению операций по гидравлическому разрыву пласта - в настоящее время дополняют контракты по бурению скважин и боковых стволов, промывке и освоению скважин с помощью колтюбинга, 3D-сейсморазведке.

АО "Укргаздобыча" - крупнейшая газодобывающая компания Украины с замкнутым циклом производства: от поиска и разведки месторождений нефти и газа до разработки и организации добычи, транспортировки, переработки углеводородов и реализации продукции нефтепереработки. Компания ведет разработку газовых, нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений в Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях.-0-