"Белоруснефть" планирует добыть в 2018 году 1,67 млн т нефти и газового конденсата

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В планах РУП "ПО "Белоруснефть" на 2018 год - добыть 1,67 млн т нефти и газового конденсата, сообщил генеральный директор предприятия Александр Ляхов во время встречи заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Хмеля с руководством "Белоруснефти" по вопросам дальнейшего сотрудничества и выполнения совместных работ по развитию минерально-сырьевой базы Беларуси. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Александр Ляхов отметил, что благодаря совместным усилиям "Белоруснефти" и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в 2017 году укрепилась тенденция роста добычи нефти и газового конденсата. Объем их добычи в 2017-м составил 1,65 млн т.

Силами государственного предприятия "Научно-производственный центр по геологии" в 2018 году будут продолжены работы по поиску новых месторождений полезных ископаемых на территории страны в соответствии с Государственной программой "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2016-2020 годы.-0-