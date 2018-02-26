"Белоруснефть" приступила к бурению второй скважины на месторождениях углеводородов в Украине

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" приступили к бурению второй скважины на месторождениях углеводородов в Украине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Речь идет о строительстве разведочной скважины №43 Семиренковского газоконденсатного месторождения в Украине. Ее глубина составит 6 572 м.

Это второй проект по оказанию белорусскими нефтяниками услуг глубокого бурения в Украине. Первый стартовал в сентябре прошлого года. Тогда на Семиренковской площади на станке Drillmec начали строить наклонно-направленную скважину №25 глубиной 5 714 м.

Вывод второй установки и успешное начало бурения новой скважины - знаковое событие для предприятия.

Началу бурения предшествовал комплекс подготовительных мероприятий и монтаж бурового станка. В подготовке были задействованы специалисты многих подразделений и организаций "Белоруснефти". Операцию по подъему мачты буровой установки Bentec инспектировали представители немецкой компании-производителя Bentec GmbH. Специалисты дали положительную оценку как состоянию самой буровой установки, так и организации монтажных работ, процессу подъема мачты.

Как сообщалось, "Белоруснефть" выиграла тендер на бурение четырех эксплуатационных скважин в Полтавской области. Согласно техническому заданию, каждая из скважин будет наклонно-направленной. Период бурения - 2017-2019 годы. Контракт на бурение скважин заключен с крупнейшей в Украине частной газодобывающей компанией "ДТЭК Нефтегаз" на украинско-белорусском экономическом форуме, который прошел в конце июля в Киеве.-0-