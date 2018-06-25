"Белоруснефть" пробурила 6-миллионный метр проходки горных пород

25 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Белоруснефть" в июне пробурила 6-миллионный метр проходки горных пород, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"К этой отметке работники Светлогорского управления буровых работ шли 52 года - с момента создания предприятия в 1966 году. Юбилейные метры пробурили при строительстве скважины №177 Речицкого месторождения", - рассказали в пресс-службе. Все эти годы работы велись и в стране, и за ее пределами. Так, в Западной Сибири Светлогорская экспедиция глубокого бурения с 1986 по 1991 год пробурила почти 1 млн 600 м.

Более чем за полвека белорусские буровики построили и сдали в эксплуатацию 1 866 скважин. В нынешнем году к ним добавятся еще 42, для этого предстоит пробурить более 124 тыс. м горных пород.

Как отметил начальник Светлогорского управления буровых работ Виктор Архипенко, для бурения предприятие использует современные технологии и оборудование, внедряет эффективные методы, двигаясь от строительства скважин под ключ к раздельному сервису, направленному на повышение качества и скорости выполнения буровых работ.-0-