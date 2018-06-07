"Белоруснефть" пробурила первую скважину на территории Украины

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ПО "Белоруснефть" пробурило первую скважину на территории Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Построена она для ООО "ДТЭК Нефтегаз" на Семиренковском газоконденсатном месторождении в Полтавской области. "Скважина №25 наклонно-направленная, с глубиной по стволу 5652 м и отходом от вертикали 700 м. Объект введен в эксплуатацию с выcоким дебитом газа, соответствующим проектным значениям", - прокомментировали в пресс-службе.

Проект был начат в сентябре прошлого года. Для белорусских нефтяников это первый опыт бурения на украинской территории. "Строительство скважины велось в сложных горно-геологических условиях в рамках раздельного сервиса. Тесный контакт со службами заказчика и других сервис-провайдеров позволил реализовать запланированные технико-технологические подходы. И как итог - построить скважину с качественным вскрытием продуктивных отложений", - отметил заместитель генерального директора по производству РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Денис Воробьев.

Для компании "ДТЭК Нефтегаз" это также первый опыт сотрудничества с "Белоруснефтью" в бурении. "Скважина №25 является для нас символичной, так как она стала первой из пула планируемых скважин, для бурения которых мы привлекли международного бурового оператора. Именно благодаря успешной реализации таких проектов мы каждый год увеличиваем объем добычи природного газа", - сказал гендиректор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

В работе белорусские нефтяники использовали стационарную буровую установку Drillmec 1500HP совместного производства белорусского предприятия ОАО "Сейсмотехника" и итальянской компании Drillmec S.p.A. Среди других современных подходов, которые применялись при строительстве этой скважины, специалисты называют безамбарный метод с применением технологии обезвоживания шлама с помощью специального осушителя. "Этот способ бурения соответствует международным экологическим стандартам и был одним из требований по экологической безопасности, выдвинутых компанией "ДТЭК Нефтегаз" при сотрудничестве с "Белоруснефтью". Все четыре скважины, которые белорусская компания построит в Украине, будут пробурены безамбарным методом", - добавили в пресс-службе.

Сейчас буровой станок Drillmec 1500HP находится в стадии демонтажа на скважине №25 для последующего переезда и монтажа на скважине №61 Семиренковского газоконденсатного месторождения. Параллельно "Белоруснефть" строит вторую скважину. Для работ применяется немецкий тяжелый станок Bentec грузоподъемностью 450 т.

В пресс-службе подчеркнули, что белорусские нефтяники считают украинский рынок одним из ключевых в области нефтяного сервиса. Бурение - только одна из сторон деятельности в соседней стране. Белорусы уже выполнили 102 операции по гидрорызрыву пласта в Полтавской области для ПАО "Укргаздобыча". Для этой же компании выполняется сейсморазведочный проект. Завершена 3D-сейсморазведка с обработкой и интерпретацией данных для компании "Надра-Геоинвест". По заказу частной компании ООО "Пром-Энерго Продукт" предстоит выполнить 3D сейсмическую съемку на Васищевском газоконденсатном месторождении в Харьковской области.-0-