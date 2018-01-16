Белорусская автомобильная ассоциация прогнозирует рост продаж электромобилей

16 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси прогнозируется рост продаж электромобилей. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси наметился новый тренд вывода на рынок электромобилей. В ближайшее время приятно удивитесь предложениям, которые будут появляться у ряда автодилеров. В 2018-2019 годах ожидается разогрев интереса к электромобилям в странах, где ранее они были непопулярными. Ведущие автопроизводители начнут активно предлагать электромобили в доступном ценовом сегменте", - рассказал Сергей Михневич.

Он также отметил, что Белорусская автомобильная ассоциация рассчитывает на поддержку со стороны государства для стимулирования продаж электромобилей. "За ближайшие два-три года нужно инвестировать в инфраструктуру, необходимую для зарядки. Надеемся, что будет разработана программа для стимулирования продаж электромобилей. Она может предусматривать дифференцированные дорожные сборы либо экологический налог, в мире есть много примеров того, как по этому пути можно идти", - пояснил Сергей Михневич.

Рост объема продаж новых автомобилей в Беларуси в 2018 году прогнозируется на уровне 5-10%. Количество проданных новых автомобилей в Беларуси в 2017 году выросло на 29% (до 34 255) по сравнению с 2016-м.

Продажи новых автомобилей в 2017 году в Беларуси выросли на 29% Больше всего в 2017 году было продано автомобилей Renault, Volkswagen, Lada, замыкают топ-10 машины марки Ford, Geely - на 12-м месте.

Белорусская автомобильная ассоциация - некоммерческое объединение юридических лиц, официально уполномоченных автокомпаниями для представления производимых ими марок машин. Направляет свою основную деятельность на содействие создания в Беларуси цивилизованного и динамично развивающегося автомобильного рынка.-0-