Белорусская делегация отправилась в Москву для переговоров по поставкам молока

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация отправилась в Москву для переговоров по поставкам молочной продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Белорусская делегация отправилась в Москву для переговоров по поставкам молочной продукции в Россию. Белорусская и российская стороны будут обсуждать ход исполнения пунктов дорожной карты по урегулированию вопросов поставок, в том числе механизм открытия белорусских предприятий", - сказали в министерстве.

Как сообщалось, Россельхознадзор отменил запрет на поставки белорусской молочной продукции в таре более 2,5 л и утвердил перечень поставщиков. В список предприятий, включенных в дорожную карту и имеющих право поставок в Россию, попали ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".-0-