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Белорусская делегация отправилась в Москву для решения вопроса с поставками молока

Экономика 07.06.2018 | 10:10
Фото из архива
Фото из архива
Ограничение поставок белорусской продукции в Россию Новости темы Ограничение поставок белорусской продукции в Россию
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7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация отправилась в Москву для решения вопроса с поставками молока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"Белорусская делегация во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем направилась в Москву. Сегодня планируются переговоры с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым", - рассказали в министерстве.

6 июня эти переговоры анонсировал заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый. "Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы. Думаю, снимем проблемные вопросы буквально до конца недели", - сказал он.

Как сообщалось, Россельхознадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.-0-

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Теги
Беларусь, делегация, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Москва
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