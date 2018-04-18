Белорусская делегация примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация примет участие в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка в Вашингтоне. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в пресс-службе Совета Министров.

Делегация направляется в Вашингтон с 18 по 23 апреля. Среди участников мероприятия от белорусской стороны первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц.

На совещаниях МВФ и Группы Всемирного банка встречаются главы центральных банков, министры финансов и развития, руководители из частного сектора, представители гражданского общества и академических кругов, чтобы обсудить вопросы, представляющие общемировой интерес, в том числе перспективы мировой экономики, вопросы глобальной финансовой стабильности, искоренения нищеты, занятости и роста, экономического развития и эффективности помощи.-0-