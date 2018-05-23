Белорусская делегация во главе с Матюшевским примет участие в Петербургском экономическом форуме

23 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским примет участие в ХXII Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 24 по 26 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

В составе делегации - первые заместители министров иностранных дел и экономики Андрей Евдоченко и Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Игорь Петришенко, заместители министров энергетики и промышленности Ольга Прудникова и Дмитрий Корчик, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, председатель правления ОАО "АСБ Беларусбанк" Виктор Ананич, руководитель администрации индустриального парка "Великий Камень" Александр Ярошенко, представители других министерств и ведомств.

Запланированы встречи руководителя и членов белорусской делегации с первым вице-премьером - министром финансов России Антоном Силуановым, председателем российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым и другими участниками форума.

Белорусская делегация примет участие в пленарных заседаниях форума и работе его секций: "Цифровое будущее в финансах: борьба экосистем", "Современные механизмы продвижения экспорта на зарубежные рынки", "Вызовы новой экономики. Как меняется частный и государственный сектор", "Инфраструктура будущего: как бизнесу и власти адаптироваться к новой среде?".

Посол Игорь Петришенко проведет встречи с руководителями российский регионов: главой Удмуртии Александром Бречаловым, с губернаторами Приморского края, Московской и Владимирской областей Андреем Тарасенко, Андреем Воробьевым и Светланой Орловой, заместителем министра промышленности и торговли Татарстана Алмазом Хусаиновым. Дипломат примет участие в работе секций "Станут ли бюджетная и налоговая политика факторами экономического роста?", "Финансово-банковская система стран с развивающимися рынками: версия 2.0", "Экосистема инновационно-креативного предпринимательства: от образования до успешных стартапов". Игорь Петришенко также будет участвовать во втором пленарном заседании форума 25 мая, на котором запланированы выступления президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.

Петербургский международный экономический форум - главный ежегодный экономический саммит России и других стран СНГ. Форум проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Мероприятия форума в этом году объединены девизом "Создавая экономику доверия". Ожидается, что участие в форуме примут около 15 тыс. гостей из более 140 стран.-0-