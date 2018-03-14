Белорусская делегация во главе с Русым проводит в Москве переговоры для урегулирования вопросов по молоку

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым проводит сегодня в Москве переговоры для урегулирования вопросов по поставкам молока. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Совете Министров.

"Белорусская делегация находится сегодня в Москве", - отметили в Совмине. В составе делегации также представители Минсельхозпрода.

Как сообщалось ранее, Беларусь предлагает России принять дорожную карту для урегулирования вопросов по поставкам молока. Ее рассмотрение и принятие снимет запрет на поставки белорусских предприятий на российский рынок.

Россельхознадзор перенес введение запрета на поставки молока и молочной продукции из Беларуси на 15 марта. Первоначально заявлялось о запрете на поставки с 26 февраля, затем введение переносилось на 6 марта.-0-