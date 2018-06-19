Белорусская экономика продемонстрирует запланированный по итогам 2018 года рост - эксперт

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская экономика продемонстрирует запланированный по итогам 2018 года рост. Такое мнение высказал сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.

"При сохранении благоприятной конъюнктуры высока вероятность того, что экономика продемонстрирует запланированный правительством рост", - подчеркнул эксперт.

Александр Сабодин напомнил, что ВВП в начале года показывает достаточно активную динамику, но во многом этому способствуют несколько конъюнктурных и внешних факторов. "Во-первых, это эффект низкой базы первого квартала прошлого года, когда были снижены поставки российской нефти. Во-вторых, наблюдается серьезный рост нефтяных цен, который, с одной стороны, увеличивает выручку от экспорта нефтепродуктов, с другой - увеличивает собираемые в бюджет пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Кроме того, рост нефтяных цен сопровождается ростом спроса со стороны России на белорусскую продукцию. Далее, когда пройдет эффект низкой базы, экономика может показывать ежегодный рост, при благоприятных внешних факторах, в 2-2,5%", - пояснил он.

По мнению директора ООО "Альпари Евразия", для ускорения этого роста понадобятся структурные реформы, решение проблемы неэффективных предприятий и их накопившейся задолженности. "А основные риски связаны с малой диверсификацией белорусского экспорта, как по номенклатуре, так и по его географии. Экономика слишком болезненно реагирует как на снижение стоимости нефти, так и на снижение российского спроса на белорусскую продукцию", - констатировал он.

Как сообщалось, прогноз по темпу роста ВВП на 2018 год - 103,5%.-0-

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Ставка рефинансирования в ближайшее время, скорее всего, останется без изменений - эксперт "Ближайшее заседание Национального банка Беларуси, на котором будет рассмотрен вопрос ставки рефинансирования, состоится уже завтра (20 июня). Наиболее вероятный его итог - ставка останется без изменений, на уровне 10,5% годовых", - отметил эксперт.

Рост кредитного портфеля физлиц происходит на фоне макроэкономической стабилизации "Помогает держать под контролем ситуацию с кредитами и введенное Нацбанком требование соотносить выплаты по кредитам с общим доходом его получателя, чтобы кредит не стал непосильным бременем", - констатировал директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.

Резких скачков белорусского рубля в ближайшие годы быть не должно - эксперт "Рубль, вероятнее всего, будет в долгосрочном периоде снижаться, но без скачков, плавно, приблизительно пропорционально инфляции, которая сама по себе последние годы замедляется. Со стороны нынешней денежно-кредитной политики угроз для рубля не видно", - подчеркнул директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.