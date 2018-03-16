Белорусская федерация легкой атлетики включена в реестр страховых агентов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусская федерация легкой атлетики" включено в реестр страховых агентов Министерства финансов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минфина.
Исключены из реестра страховых агентов Министерства финансов в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию ООО "Трэвел Бокс" и ООО "Туристические услуги "Компания Би-Тур".-0-
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