Белорусская федерация легкой атлетики включена в реестр страховых агентов

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное объединение "Белорусская федерация легкой атлетики" включено в реестр страховых агентов Министерства финансов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минфина.

Исключены из реестра страховых агентов Министерства финансов в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию ООО "Трэвел Бокс" и ООО "Туристические услуги "Компания Би-Тур".-0-