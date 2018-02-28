Белорусская компания признана Институтом Адизеса "Компанией года"

В феврале Институт Адизеса* объявил, что выбрал "Компанией года" в 2018 году белорусскую компанию "ЮрСпектр".

Основатель Института Адизеса Ицхак Адизес - признанный мировой эксперт в области менеджмента, удостоенный звания почетного доктора в 15 университетах. Ицхак Адизес написал более десятка книг по менеджменту, переведенных на 31 язык мира, включая русский. Его работа "Управление жизненным циклом корпорации" признана одной из лучших книг по менеджменту, написанных за последние два десятилетия. Офисы Института Адизеса помогают компаниям и организациям по всему миру улучшать качество управления уже более 45 лет.

Вице-президент Института Адизеса Павел Голенченко так говорит об успехах программы: "Методология Адизеса помогает нашим клиентам вовлечь сотрудников в решение внутренних проблем организации. Компании, реализующие программу Адизеса, повышают уровень взаимного уважения и доверия между сотрудниками, менеджментом и собственниками, что, в свою очередь, позволяет направить всю энергию предприятия на развитие и рост. Звание "Компания года" присуждается правлением Института ежегодно только одной компании в мире за высокие темпы внедрения методологии Адизеса в сочетании с высокими результатами. Мы рады, что в 2018 году "Компанией года" стала белорусская компания "ЮрСпектр".

Основанный в 1998 году, "ЮрСпектр" является одним из лидеров белорусского рынка правовой информации. Компания предоставляет своим клиентам два основных продукта: справочные правовые системы "КонсультантПлюс" и онлайн-сервис готовых правовых решений ilex. Продукты и услуги компании используют более 20 000 белорусских предприятий и организаций. В компании и ее региональных представительствах работают более 1 000 человек.

"Мы рады стать первой белорусской компанией, которая получила столь высокую оценку от такого признанного авторитета в мире менеджмента, как доктор Адизес, - отмечает генеральный директор компании "ЮрСпектр" Олег Сломенец. - Для нас эта награда очень значима, ведь она говорит и о том, что высокого качества менеджмента мирового уровня может добиться и локальная белорусская компания. Мы реализуем программу Адизеса уже пятый год, в ней участвует уже большая часть компании. Безусловно, главная заслуга в нашем успехе принадлежит нашим сотрудникам. Кроме того, я хотел бы поблагодарить директора Института Адизеса в Беларуси Ирину Сотникову за постоянную помощь в изменениях, связанных с внедрением методологии Ицхака Адизеса".

*Институт Адизеса - это международная консалтинговая организация, входящая в десятку лучших консалтинговых компаний по рейтингу "Leadership Excellence Journal". В числе ее клиентов такие известные компании, как Bank of America, Domino's Pizza, Сбербанк России и др.