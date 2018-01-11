11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская нефтепеработка готовится работать в условиях обнуления Россией экспортных пошлин на нефть, заявил в интервью БЕЛТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Зампредседателя концерна отметил, что белорусская нефтепереработка уже несколько лет работает в условиях так называемого налогового маневра России, в результате которого стоимость нефти для Беларуси растет и постепенно приближается к мировой цене. В 2017 году, например, стоимость тонны российской нефти при поставках на белорусские НПЗ составляла около 80% от ее мировых котировок. При этом Андрей Рыбаков обратил внимание, что при экспорте нефтепродуктов НПЗ платят пошлину в бюджет и таким образом условия льготной стоимости нефти нивелируются, затраты НПЗ становятся сопоставимыми с приобретением сырья по мировой цене.

"При отмене пошлины Россией, согласно применяемой формуле определения цены на нефть для Беларуси, стоимость российской нефти вырастет на такую же величину и будет равна мировым котировкам. Сроки отмены пока российской стороной не определены. Однако мы активно готовимся к предполагаемым изменениям", - отметил Андрей Рыбаков. Именно с целью повышения эффективности работы НПЗ в рыночных ценовых условиях и проводится модернизация "Нафтана" и Мозырского НПЗ. Повышение глубины переработки нефти, получение новых продуктов позволит им получить дополнительную прибыль и оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

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