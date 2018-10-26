Белорусская нефтяная компания планирует в 2018 году нарастить экспорт в Украину до $2,2 млрд

26 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ЗАО "Белорусская нефтяная компания" планирует по итогам этого года нарастить экспорт продукции в Украину до $2,2 млрд. Об этом сегодня во время пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Украины сообщил генеральный директор компании Михаил Пучило, передает корреспондент БЕЛТА.
"По итогам 9 месяцев этого года экспорт нефтепродуктов в Украину составил $1,8 млрд и достиг уровня 2017 года. По итогам 2018 года мы видим, что объем экспорта возрастет до $2,2 млрд", - сказал генеральный директор.
По словам Михаила Пучило, для белорусских нефтеперерабатывающих заводов поставки на украинский рынок являются стратегическим направлением. Что касается продукции, которая востребована в Украине, то в перечне основных поставок - дизельное топливо, бензины, реактивное топливо.
В основе успеха экспорта нефтепродуктов в Украину, считает генеральный директор, лежат давние добрососедские межгосударственные отношения, а также тесные партнерские связи с компаниями из регионов Украины.-0-
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